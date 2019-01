Glejbjerg: Politiet har søndag klokken 18.19 modtaget en anmeldelse om hærværk mod et hus på Borgergade i Glejbjerg. Mens husets beboer var hjemme, blev der søndag aften knust et stuevindue med en flise. Ifølge Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter i Haderslev, nåede beboeren ikke at se, hvem der ødelagde stuevinduet. /DAN