Jels: Politiet har modtaget en anmeldelse af et hærværk begået på parkeringspladsen ved krolfbanen på Ravnbjerg i Jels.

Her har ejeren af en personbil, der søndag stod parkeret ved krolfbanen, meldt, at nogen har lavet to buler i bilens bagklap. Politiet modtog anmeldelsen søndag klokken 13.00.