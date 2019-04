Håndboldtalenterne foldede sig ud

Brørup: Ikke færre end 500 deltagere medvirkede ved det årlige håndboldstævne Brørup Cup, som Folding Brørup HK står bag

Det var femte gang, at børn sammen med ledere og forældre valfartede til Brørup Hallerne. Deltagerne var fra Fyn samt store dele af Jylland - specielt fra Holstebro i nord til grænsen i syd. Lige siden oktober har stævnet været udsolgt, og dermed er stævnet i Brørup særdeles populært.

Udover de mange håndboldkampe var biografen også i spil. I løbet af lørdagen var der mulighed for at se en aktuel premierefilm - et fint og populært afbræk fra de sportslige udfordringer.

Værtsklubben fik følgende placeringer: U10 Drenge fra Folding Brørup HK blev nummer seks. Finalen blev vundet af TPI (Tarup Pårup).

U10 Piger Folding Brørup HK blev nummer fem nummer fem 5 (vandt 4-3 over Ans IF). Finalen blev vundet af ØBG Silkeborg.

U12 Drenge Folding Brørup HK blev nummer tre nummer tre (vandt 7-6 over Nyborg. Finalen blev vundet af Nyborg.

U12 Piger - Folding Brørup HK blev nummer ti. Finalen blev vundet af Nyborg.