HTX-drømmen møder opbakning men også store udfordringer

Både Vejen Gymnasium og Vejen Business College bakker op om borgmester Egon Fræhrs idé med at oprette en HTX-uddannelse i Vejen. Begge uddannelsesinstitutioner peger samtidig på de store udfordringer, der vil være forbundet med at føre ideen ud i livet.

VEJEN: Da UdviklingVejen fredag indkaldte til den årlige nytårskur, luftede borgmester Egon Fræhr (V) en idé, han længe har gået og puslet med. Borgmesteren sagde han i sin tale ved nytårskuren, at tiden er moden til, at Vejen Kommunes uddannelsestilbud udvides med en HTX-uddannelse. - Erhvervslivet efterspørger arbejdskraft med både en teknisk og en naturvidenskabelig viden, og det giver positiv opmærksomhed på Christiansborg, at hele 35 procent af vore unge vælger en erhvervsuddannelse. Jeg mener, vi mangler det tredje ben i vores nuværende uddannelsessystem og vil gerne have undersøgt, om det kan lade sig gøre også at tilbyde en HTX-uddannelse her, forklarer borgmester Egon Fræhr, som efter nytårskuren har fået mange positive tilkendegivelser fra folk, som synes, det er en rigtig god idé, han har fået. - Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre at lave sådan en uddannelse her - om vi får lov af ministeriet - men jeg synes, det kunne være attraktivt for de unge, hvis vi kunne lave en uddannelse, hvor de kan gøre brug af undervisningstilbud på både gymnasiet og Vejen Business College. I dag må de unge rejse til enten Esbjerg eller Kolding for at tage en HTX-uddannelse, og nogle vælger måske uddannelsen fra, fordi de ikke orker transporten, påpeger Egon Fræhr, som ikke har haft tid til at drøfte ideen med Vejen Byråd men regner med, at hele byrådet bakker op om hans idé.

Indkaldes til møde Borgmesteren vil nu indkalde rektor på Vejen Gymnasium, Lars Amdisen Bossen og uddannelsesleder og konstitueret forstander på Vejen Business College, Morten Kornerup-Bang, til et møde i nær fremtid og påpeger, at det er meget vigtigt for ham, at en HTX-uddannelse i Vejen bygges op i et fællesskab mellem de nuværende uddannelsesinstitutioner. Både Lars Amdisen Bossen og Morten Kornerup-Ban, synes godt om borgmesterens idé. Begge påpeger dog, at det kan være vanskeligt at føre ideen ud i livet. - Da jeg var uddannelsesleder og vicerektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg, søgte vi ministeriet om tilladelse til at tilbyde en ny forsøgs-studieretning, hvor vi ville blande HHX og STX. Vi fik dengang et klart nej fra ministeriet. Om vi også får nej til at lave en HTX-uddannelse i Vejen, vil tiden vise, men jeg ser frem til et møde om ideen, og jeg synes bestemt, det er en spændende tanke, at man vil oprette et HTX-tilbud i Vejen, lyder det fra gymnasiets rektor, Lars Amdisen Bossen.

Mangler laboratorier Uddannelseschef og konstitueret forstander på Vejen Business College, Morten Kornerup-Bang, siger: - Jeg synes godt om den Kongstanke, at vi i Vejen Kommune skal tilbyde hele paletten, hvad angår uddannelser, men der vil være store udfordringer forbundet med at gøre det. For det første er der en del lovgivningsmæssige ting, der skal på plads. For det andet skal vi - hvis uddannelsen skal være hos os - bygge laboratorier og værksteder for at matche uddannelsens krav til undervisningslokaler. Vi skal også ansætte nye lærere, og ideen om at oprette en HTX-uddannelse i Vejen skal i høring hos HTX-udbydere i både Kolding og Esbjerg, så vi sikrer, at vi ikke hiver grundlaget væk under de andre udbydere, så der til sidst slet ikke er HTX-muligheder i området.