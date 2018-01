Gymnastikpigerne har erobret Vejen Idrætscenter

Sådan får alle lejrens deltagere lejlighed til at prøve et væld af forskellige discipliner lige fra rytmisk gymnastik, spring, gøgl, og redskabsgymnastik til svømning, crossfit og ikke mindst battle, hvor pigerne bliver lukket ind i et bælgravende mørkt rum og skal skyde hinanden med papirkugler.

739 gymnastikpiger fra ikke færre end 26 forskellige gymnastikforeninger under DGI Sydvest holder denne weekend pigelejr i Vejen, og interessen for at være med har været så stor, at DGI har måttet skrive 120 piger på venteliste.

Vejen: Det kan ikke skjules - gymnastikpiger ser bare gladere ud, når de for alvor springer ud og viser, hvad de kan på et gymnastikgulv. Denne weekend kunne de endda ikke nøjes med ét gulv. Nej, de havde erobret hele Vejen idrætscenter fra morgen til aften og hele natten med indtil søndag formiddag.

BGF er også med

Som de eneste repræsentanter og pigegymnaster fra Vejen Kommune deltager 30 piger fra Brørup Gymnastikforening (BGF).

- Jeg har været på pigelejr før, men det er efterhånden længe siden sidst. Det er rigtigt sjovt at være med, for her kan man lære mange piger at kende. Battle, synes jeg, har været noget af det sjoveste, vi har prøvet, siger Emma Katrine, BGF.

- Ja, battle var meget sjov, men jeg glæder mig nu også til spring, siger Ida Schmidt Kjær, BGF.

BGF's Mini Mix-hold, hvor der, som navnet antyder, også er drenge med, skal også give en opvisning i spring.

Det er 11. gang, vi har pigelejr i Vejen Idrætscenter, og denne gang har vi øget deltagerlisten med 104, men så er der heller ikke plads til flere. For 14 dage siden havde vi en tilsvarende lejer for drenge. Det var i Helle Hallen. Men Vejen Idrætscenter er efter min mening bare sådan et fantastisk sted. Faktisk har vi skyndt os at booke centret til næste års pigelejr, siger Solveig Uhre, Tjæreborg Gymnastikforening.