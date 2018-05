Gymnastik på jobbet skal forebygge sygefravær

Udover at give en positiv indvirkning på sygefraværet oplever de ansatte hos Madservice Vejen i Holsted også et bedre sammenhold med bøj og stræk, som foregår hver onsdag.

- Formålet er at forebygge og at genoptræne. Jeg tager udgangspunkt i de problemer, de har, og så sætter jeg øvelser på, der matcher, forklarer Trine Schjøtz i en pressemeddelelse.

Det er onsdag. Trine Schjøtz står på parkeringspladsen bag Madservice Vejen i Holsted, og deltagerne har lige fået fri fra arbejde. Hverdagens opgaver med at fremstille og pakke mad er hårde ved især nakke, skuldre, hænder, fødder og knæ, og Trine Schjøtz har fokus på netop de områder, når hun en gang om ugen kommer for at guide de ansatte gennem en times gymnastik. Holdet er ikke bare bøj og stræk, men også yoga, funktionel træning, venepumpe øvelser, led-bevægelser, dans, pilates, bækkenbundstræning og meget mere.

Holsted: - Så tager I to skridt til højre og to skridt til venstre- eller hvad I nu synes, griner Trine Schjøtz.

Sygefraværet hos ansatte ved Madservice Vejen lå i 2017 på 2,9 procent. Deltagerne på holdet bruger deres fritid på træningen, mens Madservice Vejen betaler for underviseren.De ansatte har også mulighed for at få massage på arbejdspladsen. De betaler selv for massagen, men Madservice Vejen stiller lokaler til rådighed.

Hele kroppen

Lone Schmidt har været med på holdet fra begyndelsen, og hun gør alt, hvad hun kan for at deltage hver gang.

- Jeg står til daglig i den kolde afdeling og smører brød, så det er rigtigt mange bevægelser, hvor jeg trækker skuldrene frem. Andre rører i store gryder, og det kræver altså en masse kræfter. Selvom vi har mange hjælpemidler, så er det fysisk krævende arbejde, konstaterer Lone Schmidt.

Alle 30 ansatte kan deltage, og mange af dem er over 50 år, og Lone Schmidt er ikke i tvivl om, at det har en gavnlig effekt at røre sig sammen en time om ugen.

- Jeg får mig rørt, og hele kroppen bliver gennemarbejdet. Vi får også meget socialt ud af det. Det giver mere respekt og forståelse for hinanden.

Gymnastikken har været et stort ønske fra medarbejdernes side.

- I Vejen Kommune tænker vi generelt forbyggende, og det gør vi også ved Madservice Vejen. Vi vil gerne sende signaler om, at her passer vi godt på personalet, og de passer godt på sig selv, siger Gitte Larsen, der er leder af Madservice Vejen og fortsætter:

- Selv om køkkenet er indrettet ergonomisk rigtig, er det et hårdt fysisk arbejde, der kræver god fysik for ikke at blive nedslidt. Mange har arbejdet inden for området i rigtig mange år og skulle gerne blive i mange år endnu uden sygdom og nedsat livskvalitet. Vi har derfor stort fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vi styrker både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø ved den her form for fysisk aktivitet.