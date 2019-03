Vejen: Det er ikke kun, når krokus, erantis og vintergækker springer ud, at det er tegn på, at foråret for alvor er på vej. Et andet tydeligt forårstegn er, når tusindvis af gymnaster landet over inviterer til de traditionsrige opvisninger, hvor de viser publikum, hvad de har fået vinterens mange træningstimer til at gå med.

I disse dage er også lokalområdet præget af flere gymnastikopvisninger. Fredag var der blandt andet opvisning i Holsted, mens der lørdag var gymnaster på gulvet i blandt andet Jels og Lintrup. I Vejen var det Hal 1 i Vejen Idrætscenter, der dannede rammen om en af de helt store opvisninger fra DGI område Vejen.

Opvisningerne i Vejen begyndte lørdag formiddag med den obligatoriske faneindmarch. Derefter gik det slag i slag med hold fra blandt andet DGI Sydvest, Vejen, Holsted, Øster Lindet, Læborg/Lindknud og Glejbjerg.