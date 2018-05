Gymnasiet tilbyder multikulturelt serviceeftersyn

Flere af eleverne på Vejen Gymnasium og Hf har forældre, som er kommet til Danmark med en anden etnisk baggrund. Elever med en flerkulturel baggrund kan have store udfordringer, men det er udfordringer, som gymnasiet nu gør noget ved.

Vejen Kommune: Selv om du er født i Danmark, er der ikke altid garanti for, at du og dine nærmeste omgivelser har fælles forståelse for, hvordan man gebærder sig i et samfund som det danske. Med tiden bliver Danmark et multikulturelt samfund, så vi bliver nødt til at gøre en aktiv indsats for at fremme en eller anden form for fælles forståelse. Unge mennesker og ikke mindst piger, der er født i Danmark, men hvis forældre er kommet til Danmark med en anden etnisk baggrund og med vidt forskellige kulturelle samfundssyn, kan have det svært - så svært, at det også påvirker deres skolegang i negativ retning. At det forholder sig sådan, kan lektor Mirela Redzic, Vejen Gymnasium og Hf, tale med om, for hun er selv kommet til Danmark med en anden etnisk baggrund, og det har slået hende, at her er der nogle udfordringer, som gymnasiet bliver nødt til at tage alvorligt.

Fakta Vejen Gymnasium og Hf tæller i dag 500 elever.13,8 procent af eleverne har forældre, der er kommet til Danmark med en anden etnisk baggrund.



Gymnasiets projekt er blevet døbt: "Vejen i Verden".



I projektets kulturcafé kan eleverne få en snak med: projektleder Mirela Redzic, coach Lena Lange Sørensen, matematikvejleder Søren Dall, og lærer Mette Vestergaard Krogstrup.

Udfordringer - En af udfordringerne er, at forældre fra andre kulturer kan have svært ved at forstå det danske skolesprog og derfor også har svært ved at give den samme støtte til børnene, som langt de fleste danske forældre tager som en selvfølge. Som lærere har vi ikke været bevidste om det, men som måske det først gymnasium i Danmark, har vi på Vejen Gymnasium og Hf besluttet at gøre noget ved det, siger Mirela Redzic. Det hører med til udfordringerne, at forældrenes forventninger til børnenes opførsel i undervisningen ofte er vidt forskellige fra de forventninger, som gymnasiet har til eleverne. Hjemme giver velmenende forældre for eksempel besked på, at i undervisningen skal man huske at høre efter og at lade være med at stille kritiske spørgsmål. Men på gymnasiet forventes det netop, at eleverne stiller kritiske spørgsmål og straks giver udtryk for, hvis der er noget, de ikke forstår. Beskeden hjemmefra kunne for eksempel også være at passe på med at deltage i gymnasiets fester og at holde sig fra spiritus. Men på gymnasiet er forventningerne fra klassekammeraterne de stik modsatte. Mange unge piger med forældre med anden etnisk baggrund oplever også et stort forventningspres i hjemmet som for eksempel at skulle ledsage deres mødre, som måske ikke selv har lært sig at tale dansk, når der skal handles ind i butikker. Sådan er der mange modsatrettede forventninger, som disse unge kan have svært ved leve op til. Men med hjælp fra Vejen Gymnasium, bliver der nu sat ord på problemerne i et unikt projekt, Vejen i Verden. Gymnasiet tilbyder således eleverne et slags multikulturelt serviceeftersyn.

Gav det en chance Selv om den slags kan være vanskeligt at tale om, meldte der sig i første omgang 22 elever til en indledende runde. 12 af dem tog herefter imod et tilbud om i gymnasiets "Kulturcafé" at snakke ud om problemerne. Målet er blandt at styrke de unges personlighed, deres selvværd og i sidste ende også deres faglige niveau. Spørger man eleverne selv, er der ingen tvivl - projektet er med til at give dem et personligt løft. - Til at begynde med forstod vi ikke rigtigt sammenhængen og formålet med projektet. Men vi besluttede os for at give det en chance, og nu forstår vi det meget bedre, siger Filippa Sebastian. - Det har hjulpet mig meget mundtligt i de forskellige fag, nu tør jeg for eksempel godt række fingeren op, siger Sankary Kupendran. - Vi går i 3. g, og jeg synes bare, at projektet har været alt for kort. Men det har hjulpet mig, og havde det været et længere forløb, kunne det sikkert have hjulpet os endnu mere. Man brude kunne tilbyde projektet allerede fra 1.g, siger Juliya Martin.