Gymnasielever stiller med hold til Stafet for Livet

- Jeg har allerede siden 5. kl. siddet i elevrådet, jeg er god til at organisere og vil elske at løfte denne opgave. Og jeg har flere gange deltaget via skole og efterskole, fortæller hun via en pressemeddelelse fra Stafet for Livet.

At mindes og støtte

For Sofie Nørgaard Thomsen giver Stafet For Livet god mening.

- Det er et arrangement, hvor vi alle samles for at mindes dem vi har mistet til denne sygdom, og støtte dem, der stadig kæmper. Hvem har ikke prøvet at miste én til kræften, eller kender én, der kæmper lige nu? Jeg syntes, det er rigtig vigtigt, at vi alle støtter op om dette arrangement, så vi kan få samlet flere penge ind, til vi en dag får bekæmpet denne sygdom. Der er rigtig mange følelser, der kommer på spil, når man går rundt til lysceremonien og ser alle de lysposer, der er tændt for at mindes eller støtte. Jeg plejer selv at tænde et lys for dem, jeg vil mindes - det er så rart, siger hun.