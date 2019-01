Gymnasieelever giver den gas på ægte ABBA-manér

Det er sjovt også at prøve at stå på den anden side af scenen. Det har udviklet mig, og jeg har nydt at se venner og skuespillere udvikle sig hen af vejen.

Eleverne udvikler sig

Forestillingen havde generalprøve onsdag eftermiddag for et stort antal folkeskoleelever fra henholdsvis Vejen, Jels og Bække, og onsdag aften er der premiere. Herefter opføres musicalen både torsdag og fredag aften.

- Vi har valgt at tilbyde en ekstra forestilling om torsdagen. Der er udsolgt til de to andre forestillinger, og vi har allerede solgt 225 billetter til forestillingen torsdag, så meget tyder på, at det var det helt rigtige at tilbyde fire forestillinger i år, fortæller gymnasiets rektor, Lars Amdisen Bossen, som er meget begejstret for, at eleverne helt selv har løftet den store opgave.

Begejstret er også med-instruktør Jonas Hoff Moesgaard Jensen, som går i 3. G. Han spillede hovedrollen i sidste års musical - Grease - og har nydt at instruere i år.

- Det er sjovt også at prøve at stå på den anden side af scenen. Det har udviklet mig, og jeg har nydt at se venner og skuespillere udvikle sig hen af vejen. Jeg er meget stolt over det, vi kan præsentere, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået mulighed for at være med til at instruere årets forestilling, fortæller Jonas, som i musicalen blandt andet leverer dybe bastoner i musicalens kor.

Musicalen byder på et væld af gamle, kendte ABBA-numre, hvoraf nogle leveres i så hæsblæsende et tempo, at det kan være ganske umuligt for tilskuerne at sidde stille på stolen. Og mon ikke ABBA-feberen får lov til at rase lidt endnu? I hvert fald kunne man i pausen ved generalprøven onsdag høre flere - både medvirkende og tilskuere - gå rundt og nynne de kendte melodier.