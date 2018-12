Gunnar fylder 100 år på årets sidste dag

Gunnar Daugaard Nielsen var soldat under 2. verdenskrig, og han har gemt mange sort-hvide fotos fra dengang. Her ses han i hjemmet, Bakkegårdsparken 17 i Vejen. Foto: Martin Ravn

Når 2018 bliver til 2019 kan Gunnar Daugaard Nielsen i Vejen gå til ro efter at have fejret sin 100 års fødselsdag. Hele familien er budt til gilde, og går det planmæssigt, vil Gunnar i det nye år kunne fejre atombryllup med sin hustru.

VEJEN: Gunnar Daugaard Nielsen i Vejen har ingen forklaring på, hvorfor han er blevet så gammel, at han 31. december kan fejre sin 100 års fødselsdag. Han røg, fra han var 13 år, til han fyldte 77, og han er - trods denne last - den eneste nulevende i en søskendeflok på otte. - Om det at blive gammel ligger i mine gener, ved jeg ikke. Min bedstefar drev landbrug, til han blev 92 år, fortæller Gunnar, og hans hustru, Ellen, som er 98 år, tilføjer, at én af årsagerne til deres høje alder kan være, at de hele livet har spist det, de dyrkede i deres køkkenhave. Om otte måneder kan de to fejre atombryllup. Det betyder, at de har fulgtes ad som mand og kone i snart 75 år. De mødtes, da hun var ung pige i huset i præstegården i Grimstrup. Han var karl på én af de lokale gårde, og Amors pil ramte dem begge. - Havde jeg ikke hentet ham dengang, havde han såmænd nok været der endnu, bemærker Ellen med et kærligt glimt i øjet. Gunnar kigger op fra sin stol, opfanger morsomheden og smiler kærligt tilbage.

Fakta Gunnar Daugaard Nielsen fejrer sin 100 års-fødselsdag i Vejen Idrætscenter sammen med sin familie.Familien tæller fem børn, otte børnebørn og ni oldebørn.



Ellen og Gunnar Daugaard Nielsen har børnene:



* Lene - har været bogholder og bor i Askov.



* Bodil - har arbejdet i et køkken og bor i Haderslev.



* IngeLise - er børnehave-leder i Kollund og bor i Padborg.



* Betty - er maler og bor i Malt.



* Ib - er afdelingsleder og bor i Askov.

Foto: Martin Ravn Lille Gunnar er her fotograferet sammen med sine forældre for mange, mange år siden. Foto: Martin Ravn

Var soldat i 2. verdenskrig Brylluppet blev arrangeret i al hast. Blev Gunnar ikke gift med det samme, risikerede han nemlig at blive kaldt ind som soldat på tysk side. Sådan var det dengang, fortæller Gunnar, som senere blev soldat - på dansk side, i Tønder - og blandt andet var med til at samle alle de ting op, som tyske soldater smed, da de efter 2. verdenskrig måtte gå tilbage over grænsen efter tysk nederlag. I et fotoalbum, fyldt med gamle sort-hvide fotos, kan man se billeder fra et langt, levet liv, heriblandt en del fra krigens tid. Gunnar Daugaard Nielsen ser flot ud i uniform, og hans måde at bladre i albummet afslører, at minderne fra krigens tid har sat spor i hans sind. - De her er fra Esbjerg. De viser et tysk luftbombardement. Jeg har selv taget billederne, fortæller han, mens han peger på nogle billeder i albummet, der viser masser af lysglimt på en esbjergensisk himmel.

Foto: Martin Ravn Gunnar Daugaard Nielsen er den sidste nulevende i en søskendeflok på otte. Han fylder ønsker sig en el-cykel og satser på at cykle rundt på Vejens stier til foråret. Foto: Martin Ravn

Ønsker sig en el-cykel Gunnar Daugaard Nielsen er ikke typen, der vil portrætteres i avisen. Det er hans hustru heller ikke. De er ydmyge mennesker, men et barnebarn har kontaktet avisen, så journalisten insisterer: 100 år er immervæk en høj alder. Det kniber med hørelsen, da journalisten opsøger ham i hjemmet, Bakkegårdsparken 17 i Vejen, men hukommelsen fejler intet; livslysten heller ikke. - Jeg ønsker mig en el-cykel i fødselsdagsgave og ser frem til at kunne cykle på Vejens mange stier, når det blive forår. Jeg må desværre ikke køre bil længere, fortæller Gunnar, som indtil for få år siden jævnligt kørte til Brørup for at spille bowling, medbringende egen bowlingkugle. Nu nøjes han og Ellen med at deltage i aktiviteten "Bevægelse" på Kærdalen hver uge. - Det gælder jo om at holde sig lidt i gang, bemærker fødselaren med et smil.

Sjællænderen blev jyde Han er født i Gladsaxe. Faderen var skolelærer, og da han fik arbejde i Jylland, flyttede familien med, og sådan gik det til, at Gunnar blev jyde. Som 10-årig kom han ud at tjene på landet. Han har gravet masser af tørv i Bække Mose, har i flere år arbejdet som murerarbejdsmand og drev sammen med Ellen landbrug i Asbo i 30 år. Senere solgte parret landbruget og flyttede ind i et hus på Hovedgaden i Gesten. Her boede de i 23 år. Ved siden af arbejdet har Gunnar Daugaard Nielsenformået at engagere sig i en del. Han var blandt andet med til at starte en håndboldklub i Asbo, og han var med-initiativtager til skabelsen af Knudepunktet i Vejen. På spørgsmålet, hvad fødselaren synes om den måde, verden har udviklet sig på, siden han blev født, svarer han: - Det er gået rasende stærkt. Der er sket en forfærdelig masse, og det ser ikke ud til, at hverken udviklingen eller tempoet holder op...