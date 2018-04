Guide om naturperler skal få folk ud i det grønne

Vejen Kommune: I den kommende uge skulle det være slut med vinteret. Foråret venter, og med lyset kommer snart forårsblomsterne og bladene på træerne. Lyset giver fornyet energi til at komme ud i naturen.

Men hvor skal man lige tage hen? I guiden "Naturperler i Vejen Kommune" præsenteres en række dejlige steder, der er et besøg værd. Guiden er et digert værk på 32 sider med 18 naturperler rundt i kommunen.

- Vi har valgt områder ud, hvor man kan få en god naturoplevelse eller opleve et særligt landskab. Samtidig har vi lagt vægt på, at der er publikumsfaciliteter som for eksempel p-pladser og stier, så det er nemt for den besøgende at komme ind i området. I guiden er der kort over områderne, adresser på p-pladser og en beskrivelse af, hvad man kan opleve hvert sted. Der findes mange andre naturperler, som vi gerne ville have med, men ikke alle er lige tilgængelige. Det bliver de måske med tiden. Vi håber, at guiden vil få flere ud og opleve naturen, siger Inge Lise Møller Jensen, biolog i Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Hun føjer til: - Den primære målgruppe er kommunens egne borgere; vi har en formodning om, at man måske nok kender sit eget lokalområde, men at man sikkert ikke har fået udforsket de steder, som ligger lidt længere væk. Vi vil gerne fortælle folk, at de har en masse gode oplevelser til gode og prøve at få lokket dem ud og se noget nyt. Vi vil også gerne vise nye og potentielle borgere mulighederne for at nyde vores natur. Og hvis vi kan få gæster fra nabokommunerne på besøg eller få turister til at blive lidt længere, er det bestemt også noget værd", fortæller Charlotte Thomsen, kultur- og turismekonsulent i Vejen Kommune.

Vejen Kommune står bag guiden, og VisitVejen har været sparringspartner. Fotoklubben ISO6600 har været ude og tage en række flotte billeder, som er brugt i guiden.