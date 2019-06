Gudstjenester flyttes til sognehuset

Jels: "Med en beklagelig forsinkelse er vi nu i gang med renoveringen af Jels Kirke."

Sådan skriver Jels Kirkes menighedsråd i en pressemeddelelse.

Menighedsrådet skriver endvidere, at håndværkerne i denne uge begynder med at fjerne bænkerækkerne. De bevaringsværdige lysekroner, malerier og al løsøre bliver pakket ned, så alle kirkens rum kan forvandles til en byggeplads.

Arkitektfirmaet Jørgen Overby's Tegnestue A/S i Gram har udarbejdet en detaljeret tidsplan for, hvornår hvilke håndværkere skal i gang med deres opgaver.

I forbindelse med renoveringsarbejdet gør menighedsrådet opmærksom på, at fremtidige gudstjenesterne er flyttet til Sognehuset.

- Her er det lykkedes at få lavet en fin indretning af rummet, som imødekommer oplevelsen af at være i en kirke så godt, som det er muligt, lyder det i pressemeddelelsen.