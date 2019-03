Gudstjenesten giver os masser af ro

Tre lokale kirkegængere fortæller her om glæden ved at gå til gudstjeneste i Vejen Kirke og om, hvordan omgivelserne reagerer på meldingen: "Jeg kan li´ at gå i kirke".

- Tidligere havde jeg naturligvis været i kirke i forbindelse med for eksempel bryllupper og begravelser, men gudstjenesten havde aldrig rigtigt sagt mig noget. Så fik jeg nogle personlige, religiøse oplevelser, der gjorde, at jeg fik lyst til at gå til gudstjeneste, og jeg kan huske, at jeg stod uden for kirkedøren og ikke anede, om jeg måtte gå ind. Prædiken handlede den dag om en ny begyndelse, og det var en kæmpe oplevelse for mig. Jeg fik tårer i øjnene, og budskabet gik lige ind, fortæller Linda-Lucia Kjær, som valgte at tage til gudstjeneste i Vejen Kirke, da hendes datter er konfirmeret der.

- At gå til gudstjeneste er for mig noget meditativt. Jeg slapper så dejligt af, når jeg sidder i kirken, fortæller 43-årige Linda-Lucia Kjær fra Holsted og tilføjer:

VEJEN: De mødes nogle gange om søndagen og deler et kristent fællesskab. Men er gudstjenesten mere end salmesang, bøn, prædiken og uddeling af brød og vin foran alteret? JydskeVestkysten har bedt tre forskellige kirkegængere om at fortælle, hvorfor de går til gudstjeneste, og hvad de får ud af det, og meldingen er klar: Det giver indre ro at gå i kirke.

I gudstjenesten samles kirkegængere om, at Gud tjener os mennesker ved prædiken, dåb og nadver. Kirkegængerne svarer på Guds tjeneste med bøn og lovsang. I Vejen Kirke er der gudstjeneste hver søn- og helligdag. Gudstjenesten søndag formiddag kaldes for en højmesse. Her kan der være én eller flere barnedåb, og der er også nadver. Vejen Kirke tilbyder også: * Spaghettigudstjenester. * Dåbsgudstjenester. * Rytmiske gudstjenester. * Seniorgudstjenester. Der er desuden særlige gudstjenester, der knytter sig til kirkeårets gang - jul, påske og pinse.

Gudstjenesten kan opleves som et pusterum i en travl hverdag, og Signe Lindved Jepsen nyder, at hun i kirkerummet kan koble fra og bare koncentrere sig om at være til stede. Foto: Martin Ravn

- Jeg kommer ikke fra et missionsk hjem, så jeg har ikke fået troen med på den måde, men jeg blev født som nummer ti i en søskendeflok på 11, så under min opvækst var der hele tiden én i familien, der skulle konfirmeres, og jeg kom med på bagagebægeret, når mine søskende cyklede til gudstjeneste i den lokale landsbykirke i Taps, fortæller Niels Søren, som er opvokset i Fovslet.

- I kirken får jeg et pusterum fra en travl hverdag. Der stilles så mange krav til os unge i dag, og det er rart bare at kunne sidde i kirken og være til stede dér, fortæller hun.

Omgivelsernes reaktion

Tilbage står spørgsmålet, hvordan omverdenen reagerer, når man oplyser, at man går i kirke.

Linda-Lucia Kjær fortæller:

- Jeg var i starten nervøs for at fortælle folk, at jeg var begyndt at gå i kirke. Jeg frygtede, at jeg ville blive bedt om at svare på spørgsmål som: "Hvis Gud virkelig findes, hvorfor er der så død, sygdom og krig i verden?" Heldigvis reagerede folk slet ikke sådan. Der er endda flere, som har spurgt, om de ikke må komme med mig til gudstjeneste.

Signe Lindved Jepsen oplyser, at hun ikke ligefrem skilter på facebook med, at hun går i kirke, og at mange - når de hører, hun synger i kirkekor - tror, at hun er meget troende.

- Men det er jeg altså ikke. Jeg har for eksempel ikke læst hele Bibelen. Jeg nyder bare at komme i kirken en gang imellem, fortæller Signe.

Niels Søren Hansen oplyser, at den kristne tro altid har været en naturlig del af ham, og at han har haft perioder i sit liv, hvor han har haft brug for at skælde ud på Vor Herre.

- Det må man godt, synes jeg. Når man skælder ud på Gud, signalerer man jo, at han findes, påpeger han.