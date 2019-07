Grønt projekt vil ændre gadebilledet

Nye regnvandsbassiner og kloakarbejde på Højmarksvej får Holsted Lokalråd til at foreslå kommunen at etablere ny beplantning mellem Højmarksvej og Søndergade.

Holsted: For at politikerne kan få et bedre kendskab til, hvad der rører sig ude omkring i kommunens lokale områder, bliver lokalrådene inviteret til såkaldte dialogmøder. På det seneste dialogmøde havde Holsted Lokalråd et grønt forslag med til kommunen - et forslag om at lave en ny beplantning i området mellem Højmarksvej og Søndergade.

- Og vores forslag blev positivt modtaget, siger Jan Møller Pedersen, der er med i lokalrådet.

Forslagsstilleren er Frede Uhrskov, der også er med i lokalrådet, og han forklarer, at det eksisterende areal med forårsløg i første række burde forlænges, så det kommer til at strækker sig langs hele området. I anden række kunne der plantes blomstrende buske for eksempel forsytia. Tredje række kunne så være blomstrende japanske kirsebær.

- I fjerde række kunne der plantes frugttræer som æbler og pærer, og de kunne passende være frit tilgængelige for byens borgere. Ja, man kunne spejlvende det hele, så det bliver ens fra de to veje, foreslår Frede Uhrskov.