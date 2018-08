Grindstedvej bliver midlertidigt spærret fra mandag

Grindstedvej mellem Gettrupvej og Hovborgvej vil være spærret for gennemkørsel i perioden mandag den 13. august til fredag den 7. september på grund af udskiftning af vandløbstunnel.

Holsted-Hovborg: Den direkte vej mellem Holsted og Hovborg og retur bliver spærret fra på mandag den 13. august og frem til fredag den 7. september.

Det bliver nogle uger, hvor der skal køres ekstra kilometer, men spærringen på Grindstedvej skyldes, at vandløbstunnellen ved Nørrebæk skal udskiftes. Det er mere præcis på strækningen mellem Gettrupvej og Hovborgvej, at der bliver spærret for gennemkørsel, fremgår det af en pressemeddelelse fra Vejen Kommune.

Beboere som bor på den afspærrede strækning, vil kunne køre på stækningen både nord og syd for Nørrebæk, men kan ikke passere ved Nørrebæk.

Der er i perioden etableret omkørsel via Lindknud ad Hovborgvej og Favrskovvej.

Spærringen er en del af det omfattende projekt med udvidelsen af Grindstedvej fra Holmeåvej i Hovborg til Vestre Lintrupvej, nord for Holsted. Det er i denne forbindelse, at den eksisterende vandløbstunnel ved Nørrebæk skal udskiftes. Den nye vandløbstunnel vil forbedre vandafledningen, og den bliver udformet som en faunapassage, så både fisk og andre dyr får nemmere ved at passere Grindstedvej.

Første etape, fra Holmeåvej ved Hovborg til Agerbækvej omfatter vejudvidelse, nye kryds ved Agerbækvej og anlæg af en cykelsti langs vejen. Arbejdet er næsten færdig og der holdes indvielse af den nye cykelsti langs vejen lørdag den 18. august mellem klokken ni og ti.

Anden etape fra Agerbækvej til Vestre Lintrupvej, der omfatter sideudvidelse af vejen, skrider planmæssigt frem, og arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.