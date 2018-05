Grete og Jytte fra Vejen er Danmarks repræsentanter i Argentina

I begyndelsen af maj fik Vejen besøg af Danmarks ambassadør i Buenos Aires i Argentina, Grete Sillasen, og Jytte Steno Brusco, der er dansk honorær konsul i Córdoba i Argentina.

Vejen: Det kan godt være, at afstanden fra Troldebyen Vejen til Argentina kan synes uoverskuelig stor. Men det er den i virkeligheden ikke, og da slet ikke når de to tidligere Vejen-piger, Grete Sillasen og Jytte Steno Brusco, medrivende fortæller om hvorfor. Argentina er tangoens hjemland, ved vi, og har man hørt Jacob Gades Tango Jalousie, som er en af de mest populære og mest spillede melodier, der nogensinde er komponeret, er der blandt læserne af JydskeVestkysten i Vejen sikkert en og anden, der kan komme i tanker om, at vi i Vejen har opkaldt en allé efter den verdensberømte danske komponist. I Danmark er Argentina blandt andet også kendt for sine gode rødvine med Malbec-druen, der udtalt på dansk i Troldebyen, lyder snublende nær navnet på en af Vejens små oplandsbyer, Maltbæk. Foruden den argentinske rødvin kan restauranter i Danmark også sagtens finde på at servere store steaks af argentinsk oksekød. Og heller ikke, når det kommer til bordets glæder, er afstanden fra Vejen til Argentina særlig stor. I avisen forleden skrev vi således om Allan Johansen fra Gesten, der nu bor i Buenos Aires med sin familie og har åbnet byens første smørrebrødskiosk lige bag Plaza de Mayo.

I Vejen lugtede det af sennep fra Alfa, og Phønix kunne man også lugte. På Hansens Hotel, som heller ikke er der mere, var der danseskole. Grete Sillasen, ambassadør

Bertel Haarder kommer Som det eneste sted i verden er der i Argentina stadig efterkommere, som har en dansk identitet helt op til femte generation. Det fortæller Jytte Steno Brusco, der er argentinsk gift og bor i Córdoba. - En gang om året arrangerer vi "Fem danske Dage" i Tandil, fem-sekshundrede kilometer syd for Buenos Aires. I år foregår det i slutningen af september og i begyndelsen af oktober, og hver gang kommer Højskolesangbogen flittigt i brug. I år skal Bertel Haarder også deltage i arrangementet, siger Jytte Steno Brusco. Fire år gammel flyttede hun og hendes familie til Vejen, hvor hendes far, Kaj Steno Hansen var ansat hos Alfa. Hun boede den gang på Liljevej og gik i skole - først på Byskolen og siden på Østerbyskolen. - I Vejen fik jeg en meget tryg opvækst. Jeg spillede håndbold og stod på mål i Jyllandsserien for Vejen Håndboldklub. Hun havde en drøm om at rejse til USA og komme på high School. Efter et ophold i Lausanne i Schweitz som au pair fik hun et sekretærjob i Bruxelles i det daværende EF, og i 1979 og indtil 1985 var hun ansat på den danske ambassade i Caracas i Venezuela, hvor hun mødte sin mand, Luis Brusco. I 1998 bosatte de sig i hans hjemby, Córdoba, i Argentina, hvor hun siden 2012 har varetaget hvervet som dansk honorær konsul.

Evakueret i Khartoum Grete Sillasen er Danmarks ambassadør i Buenos Aires i Argentina, og hun var tilbage i Danmark i anledning af, at den argentinske vicepræsident, Gabriela Michetti, besøgte Danmark i begyndelsen af maj. Sammen med Jytte Steno Brusco benyttede hun anledningen til at besøge Vejen, hvor hun er født og opvokset. Også hun flyttede til Vejen som fireårig sammen med sin familie. Hendes far var læge Per Sillasen, og familien boede på Rugvænget. Hun gik i skole på den daværende Bakkely Skole. - Jeg spillede klaver og sang i kor. Jeg gik også til ridning, og kan stadig huske, at det altid blæste, når jeg skulle på Ladelund Rideskole. Senere gik jeg på gymnasiet i Kolding og havde en plan om at komme ud at opleve verden, for jeg holder af sprog siger Grete Sillasen, hvis mor, Henriette Sillasen, er fra Indonesien. - Hun læste jura på universitetet i Aarhus og fik job som stagiaire i Europarådet i Strasbourg. Hun har også været i praktik i hjemmestyret i Nuuk. Med sine sprogkundskaber - Grete Sillasen taler fem sprog - tænkte hun, at en ansættelse i FN kunne være interessant. Det blev til et job i UNHCR hos FN's flygtningehøjkommissariat og en udstationering i Khartoum i Sudan, hvor der den gang befandt sig en million flygtninge på grænsen mellem Sudan og Etiopien. Det sluttede brat, da hun blev evakueret to dage før golfkrigen. Hun flyttede senere med UNHCR til Caracas i Venezuela, men søgte så ind til Udenrigsministeriet og er i dag Danmarks ambassadør i Argentina.