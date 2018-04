Golfklubben slog et slag for sporten

Holsted: Hvis man har gået med tanker om at komme i gang med at spille golf, så er Golfens Dag et godt sted at begynde. For når golfklubberne landet over slår dørene op til Golfens Dag, kan alle, der har lyst, prøve kræfter med sporten.

- De kan bruge dagen til at komme ud og se, hvad det er og snuse til det. Der er altid nogen, der siger, det er måske noget for mig, fortæller Brian Dahl, der er med i matchudvalget i Holsted Golfklub.

Og golfklubben i Holsted var en af de lokale klubber, der søndag havde inviteret til Golfens Dag.

På putting-greenen lige ved klubhuset var Erik Thymann Hansen og datteren Emma i fuld gang med at prøve at få den hvide bold i hul. Emma havde valgt at sige ja, da hendes far spurgte, om hun ville med til golf. Men hendes begejstring for golf var nu ret behersket.

- Indtil videre er det ikke noget for mig, kom det fra Emma, mens Erik Thymann Hansen var mere positiv.

- Det kunne godt være noget for mig.