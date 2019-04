Golfere åbnede sæsonen i forårssolen

Vejen: En bedre start på en ny turneringssæson kunne de simpelthen ikke ønske sig i Vejen Golfklub.

Der var rift om de 120 pladser, men med lidt afbud kom alle fra ventelisten også med. Det var et fantastisk vejr med høj sol og næsten ingen vind. Det gav også nogle flotte scores, hvor vinderne blev:

A-række: Pia Wittendorff og Jens Østergaard Petersen med 41 point.

B-række: Lillian Thomsen og Anders Thomsen med 41 point.

C-række: John Erik Clausen og Lars Ibsgaard Clausen med 39 point.

Som et forsøg valgte arrangørerne denne gang at lade deltagerne påbegynde spisning, efterhånden som de kom ind efter runden. Det vil blive gentaget ved de næste turneringer også. Når alle scorekort er indtastet, er der præmieoverrækkelse, mens de sidste spiser færdig. Formålet er at minimere ventetiden, så det ikke tager så lang tid at deltage i en turnering.

Næste klubturnering er Profil Optik søndag den 12. maj.