Golfens dag markeres i Vejen

Vejen: Vejen Golfklub er klar til ryk ind på søndag, hvor der, ligesom i mange andre danske golfklubber er åbent hus. Træner og frivillige står klar til at give gæsterne et indblik i, hvilke fantastiske kvaliteter golfsporten byder på. Der er aktiviteter for alle både børn, unge og ældre. Grillen er tændt. Der er pølser og øl eller vand til de fremmødte.

Klubben er i jubilæumshumør og har i den anledning skruet priserne på et prøvemedlemsskab helt i bund.

- Vi kan godt love, at det ikke bliver billigere at komme i gang med golf. Et prøvemedlemsskab varer i 3 mdr. og indbefatter undervisning, træning og alt det spil man ønsker. Er man blandt de heldige kan man endvidere vinde et medlemskab. Det hele er gratis og med en god vejrudsigt er der lagt op til en god dag i Vejen Golfklub, siger klubbens formand Niels Schmidt.