Gode tider for lystfiskere: Fiskebestanden øges i Kongeåen

Om folderen

Folderen kan findes på på internettet på vejen.dk/lystfiskeri og kongeaastien.dk under Fiskeri. En trykt folder kan hentes på bibliotekerne i Vejen Kommune.Som et supplement til folderen er Kongeåstiens app god. Her kan man se sin placering på et kort og finde blandt andet spise- og overnatningsmuligheder foruden toiletter og parkeringspladser i nærhed af Kongeåen.



VisitVejen har desuden lavet en oversigt over overnatning langs Kongeåen for lystfiskere, som kan ses på: kortlink.dk/visitvejen/t3ae.