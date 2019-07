Rødding: Den bilist, som politiet stoppede søndag eftermiddag på Skodborgvej og Rytterdam ved Rødding, fremviste et kørekort, hvor udløbsdatoen var udløbet. Vedkommende havde glemt at forny kørekortet og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Den sigtede er en 78-årig kvinde fra lokalområdet.