Glejbjerg har fået sig en SuperBrugs

Nederst på bundlinjen står der blot et overskud på 25.000 kroner - et resultat af den store gældsafvikling.

Gælden ved udgangen af regnskabsåret var på godt syv millioner kroner. Om fem år er den mere end halveret. Målet er at blive gældfri. Allerede om tre år vil gældsafviklingen give butikken en forbedret likviditet på 300.000 kroner, som enten kan investeres - Henrik Klausen har en drøm om at bygge en vaskehal ved siden af benzinanlægget - eller kan anvendes til yderlige afdrag på de lån, som byens borgere gav brugsen, da byggeriet skulle finansieres.

Uddeler i Glejbjerg Brugs Henrik Klausen er meget tilfreds med butikkens fine økonomi, som gør det muligt at afvikle gælden efter byggeriet af den nye butik for fem år siden. I 2018 blev gælden nedbragt med cirka 900.000 kroner - heraf en mindre del fra butikkens likvide formue.

Gørding glippede

Glejbjerg Brugs er en dramatisk succeshistorie. For nogle år siden blev det på en generalforsamling besluttet at lukke butikken på grund af dårlig økonomi, men så tog handlekraftige borgere skovlen i den anden hånd. Det skulle være løgn, mente de, og på en ny generalforsamling blev lukningen aflyst.

Der blev ansat en ny uddeler, Henrik Klausen, og så så alt pludselig meget mere lyst ud. Borgere sprang til med lån, som rettede likviditeten op, og det skabte muligheden for at bygge en ny butik ved hovedgaden, hvor strøgkunder kan fylde førerhuset op, og hvor lokale handler massivt. I en ellers svær branche har Glejbjerg bevist, at der er en vej ud af dødvandet.

Henrik Klausen har gennem årene holdt øjne og ører åbne for at udvide forretningen med en filial. Senest kan han nu afsløre, at Glejbjerg Brugs var langt ind i forhandlingerne med Coop om at overtage den nødlidende brugs i Gørding. Henrik Klausen var sikker på, han kunne have skabt en sund butik, men da de aftalte vilkår undervejs blev skærpet fra modpartens side, sagde Glejbjerg Brugs fra.