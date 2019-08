Glæden ved at få hole-in-one

Jels: Selvtilliden fejlede ikke noget hos de fire herrer fra Jels Tennisklub, da de var mødt frem for at være med til Jels Krolf Klubs årligt tilbagevendende tiltag, nemlig "Foreningskrolf," hvor alle byens foreninger har mulighed for at stille med hold, prøve kræfter med krolfsporten og hygge sig i hinandens selskab.

- Jaaaahhh, lød det pludselig så højt, at flere deltagere på holdene på de nærmeste baner lige løftede hovederne for at se, hvad der var sket.

Det, der var sket, var, at Svend Bjerrum Hansen viste, at holdet havde noget at have selvtilliden i, da han på hul 6 sørgede for at lave holdets første hole-in-one - både til stor glæde for ham selv, men også for holdkammeraterne, der jublede lige så højt.

Hele holdet, der udover Svend Bjerrum Hansen, bestod af H.C. Høi Hansen, Niels Nielsen og Tage Jessen, klarede sig faktisk rigtig fint. Så fint, at Hanna fra krolfklubben, der sørgede for at notere slagene for herrerne, mente, at de da skulle overveje at blive medlemmer.

- Hva' koster det?

- 100 kroner om året, lød svaret.

- Det var billigt, lød det fra herrerne, der måske overvejer, om det kunne være noget for dem.

Et er i hvert fald sikkert - denne eftermiddag hyggede de sig.

- Vi var også med sidste år, og vi syntes, at det var rigtig sjovt, sagde Svend Bjerrum Hansen.