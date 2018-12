Glædelig jul og lad vær med at begå indbrud

Vejen Kommune: Det er ikke kun i Vejen Kommune, antallet af anmeldelser om tyverier og indbrud falder. Det gør de generelt over hele landet, og en medvirkende årsag er, at den manuelle form for berigelse, hvor tyven er bevæbnet med koben og lommelygte er blevet erstattet af tastatur og computere. Nu handler det om økonomisk kriminalitet, og den slags foregår på internettet.

Sådan fortæller vicepolitiinspektør, Jeppe Kjærgaard, Syd- og Sønderjyllands Politi det, når han skal forklare årsagen til faldet i antallet af anmeldelser.

Tallene over de forskellige former for kriminalitet taler deres tydelige sprog. Således er internetbaseret økonomisk kriminalitet ifølge Jeppe Kjærgaard steget med 300 procent de seneste 10 år.

- Det store fald i anmeldelserne i politikredsens nordvestlige område - Haderslev og Vejen Kommune, vælger jeg også at tro er et resultat af vores indsats. Her har indbrud nemlig været vores prioritet i mange år, siger Jeppe Kjærgaard.