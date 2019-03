Gjerndrup Friskole sætter fokus på klimaet

Christian Munk Andersen, som ses til venstre i billedet, har i forbindelse med et projekt på Gjerndrup Friskole fremstillet denne kopi af et geotermisk anlæg, der kan producere fjernvarme til 20.000 boliger. Her viser han sit produkt frem til nogle af skolens øvrige elever. Foto: Astrid J. Vestergaard

7. og 8. årgang har i denne uge arbejdet intenst med FNs verdensmål. Torsdag inviterede eleverne til "verdensmesse".

GJERNDRUP: Eleverne på Gjerndrup Friskole ved nu rigtigt meget om, hvordan vi sikrer et bæredygtigt samfund, og hvad, vi skal gøre, for at redde planeten jorden. 7. og 8. årgang har nemlig fordybet sig i FNs 17 verdensmål, og ved en "verdensmesse", der blev afviklet på friskolen torsdag eftermiddag/aften, stod eleverne på forskellige stande og fortalte de fremmødte forældre, bedsteforældre med flere om alt fra fremstilling af indkøbsposer, vævet med affaldsplastic, til driften af geotermiske anlæg. - Vi har valgt et emne som i den grad optager eleverne. Bæredygtighed er meget oppe i tiden, og eleverne er meget motiverede for at arbejde med emnet, fortæller to af friskolens lærere - Charlotte Assenholt, klasselærer i 8. klasse, og Helle Andersen, klasselærer i 7. klasse.

Som friskole vil vi gerne forberede eleverne på det samfund, de skal ud i. Charlotte Assenholt & Helle Andersen, lærere på Gjerndrup Friskole

Foto: J.Schultz Friskoleeleverne i 7. og 8. årgang på Gjerndrup Friskole har fordybet sig i FNs verdensmål, og på den måde er verden på mange måder blevet mindre. Foto: Astrid J. Vestergaard

Forbereder sig på samfundet Eleverne har arbejdet med verdensmålene i dansktimerne i cirka en måned, og i den forgange uge blev samtlige fag inddraget til projektet. - Som friskole vil vi gerne forberede eleverne på det samfund, de skal ud i. Bæredygtighed bygger på tanken om fællesskab, og da det med fællesskaber er en af de grundlæggende værdier på vores skole, var det oplagt at arbejde med FNs verdensmål, fortæller de to klasselærere, som oplyser, at projektarbejdet har givet eleverne mulighed for at være innovative og "tænke ud af boksen". I forbindelse med projektet har eleverne blandt andet besøgt Økolariet i Vejle, og de har haft forskellige gæster på besøg, som kunne gøre dem klogere på emnet. Hver elev har fået lov til at vælge lige præcis dét verdensmål, han/hun ville arbejde med, og eleverne fik til opgave at fremstille både et håndgribeligt produkt og en IT-præsentation.

Foto: J.Schultz Her vises et lager for termisk energi. Friskoleeleverne har i ugens løb tænkt innovativt. Foto: Astrid J. Vestergaard

Affaldsordning forbedres Projektet på Gjerndrup Friskole vil efterfølgende blive fulgt op på forskellige vis. Eleverne i 7. og 8. årgang har for eksempel fået til opgave at forbedre affaldsordningen i klasselokalerne. I dag står der én skraldespand i hvert lokale. På sigt er det tanken, at der skal stå flere, så affaldet kan blive sorteret. Flere af skolens elever har desuden valgt at samle affald i naturen.

Foto: J.Schultz På verdensmessen på Gjerndrup Friskole hang der forskellige bannere og opslag med opfordring til at passe bedre på jorden. Foto: Astrid J. Vestergaard

Foto: J.Schultz Friskolelærer Helle Andersen fotograferet i færd med at gøre klar til verdensmessen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Foto: J.Schultz Mindre ulighed lyder budskabet på denne ballon, der kunne ses på friskolens verdensmesse. Foto: Astrid J. Vestergaard

Foto: J.Schultz Mattias Rasmussen, i blå trøje til højre i billedet, har brugt lang tid på at væve posen til venstre. Den er vævet med affaldsplastic. På billedet studeres både denne og en anden taske, udstillet på verdensmessen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Foto: J.Schultz Jonathan H. Nielsen har arbejdet med emnet ligestilling, og det kom der blandt andet den dekorative vægt med M/K ud af. Foto: Astrid J. Vestergaard