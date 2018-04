Giver et nyt vejnavn en øl til julefrokosten?

Hvordan finder man på nye vejnavne i Vejen Kommune. Læs svaret her - måske kan andre også få lov til at byde ind med navne.

VEJEN KOMMUNE: Hvordan pokker finder man på at kalde en vej i et boligområde for Rybnersvej? Og en anden vej i et erhvervsområde for Stensvang Allé?

Tja. Man spørger de kloge - og det er i denne sammenhæng de historiske eksperter på Museet på Sønderskov Slot og Lokalhistorisk Arkiv i Rødding. Og så kom lokalhistorisk arkiv med det bedste forslag til en vej i det nye boligområde på den tidligere slagterigrund i Rødding: Rybnersvej.

Det synes i hvert fald embedsmændene i Teknik & Miljø, der også kunne vælge mellem navnene Kleinbanen eller "Ved Banen", fordi jernbanen til Rødding gik forbi slagterigrunden.

Museet på Sønderskov pegede på Sofus Høgsbro, Cornelius Appel eller Erik Appel, der alle var forstandere på højskolen. Også Hans Lund fra højskolebevægelsen var nævnt, ligeså det oplagte navn Slagterivej.

Endelig var N.F.S. Grundtvig og Christen Kold nævnt.

Men navnet blev altså Rybnersvej. Rübner-Petersen var i mange år direktør for slagteriet, og navnet dækker faktisk to generationer af direktører dér.

Teknisk forvaltning anbefaler at stave navnet med y i stedet for ü. Og det er teknik og miljøudvalget helt med på, så nu hedder vejen Rybnersvej.

At vejen i et kommende erhvervsområde nord for Brørup kommer til at hedde Stensvang Allé er der flere historiske grunde til: Stenbro Gård og Stensvang Gård.

Stenbro Gård har lagt navn til Stenbro Allé, så det går ikke, når det i forvejen er brugt delvist. Stenvangs Gård gav derfor inspiration til det nye navn, Stensvang Allé, som så danner en rød tråd til Stenbro Allé.