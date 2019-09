Gigantisk hårtørrer fra Moldow

HOLSTED: Det ligner en gigantisk hårtørrer, men det er altså en røggasventilatorer til et kraftvarmeværk i Baltikum, som Moldows søstervirksomhed BarkerBille netop har sendt afsted fra fabrikken i Holsted.

Hvert år leverer BarkerBille et stort antal ventilatorer til røggas. Disse to ventilatorer her er netop blevet testet og afsendt fra produktionen. De er udstyret med 250 kW-motorer og skal bruges på et kraftvarmeværk i Letland til en 2 gange 20 megawatt biobrændselskedel. Når de er installeret, vil de suge mere end 100.000 kubikmeter røggas i timen ved et tryk på 5.500 Pa.

En essentiel del af produktionsprocessen er FAT-testen (Factory Acceptance Test), som alle ventilatorer hos BarkerBille gennemgår. Testen måles vibrationer, og det sikres, at ventilatoren er afbalanceret og kører optimalt, inden den afsendes, oplyser Moldows pr-chef Helene Ipsen.