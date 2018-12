Gesten-købmand overvejer at bygge en ny butik

I forbindelse med projektet bliver det muligt at anlægge en benzintank. Benzinselskabet Go On har ifølge Allan Piihl Haagensen sagt ja til at oprette et tankanlæg i byen, hvis borgerne indgår i et anpartsselskab og rejser noget kapital.

GESTEN: Købmandsbutikken i Gesten trænger gevaldigt til at blive renoveret. Bygningen er nedslidt. Det samme gælder en del af inventaret, og i stedet for at reparere på dét, der er, går købmand Allan Piihl Haagensen med planer om at udvide og flytte butikken.

Dyr vedligeholdelse

- Der er virkelig brug for en ny butik. Den butik, jeg har, er gammel og meget nedslidt. Jeg fik nogle konsulenter til at gennemgå bygningen for et år siden, og meldingen lød, at det vil koste mindst to millioner kroner at føre den up-to-date. Træværket, vinduerne og dørene er i så dårlig stand, at de risikerer at falde ud. Jeg skiftede nogle tagplader for 15 år siden, og dengang lød meldingen, at taget kun kunne holde ti år mere. Gulvet er også slidt ned, og belysningen er alt for energikrævende, fortæller Allan Piihl Haagensen og tilføjer, at også flaskeautomaten er slidt ned, og at han de senere år har haft store udgifter til vedligehold af kølediske og frostrum.

- Alene i år har jeg brugt 100.000 kroner på at lappe huller, så der ikke siver freon ud i butikken, og fra 2020 er køle- og frostafdelingen ikke længere lovlig, da der kommer nye krav til indholdet af freon. Det siger sig selv, at det ikke kan blive ved med at gå, påpeger købmanden i Gesten, som oplyser, at butikkens drift viser særdeles gode indekstal, og at omsætningen er større end dét, Dagrofas konsulenter vurderer, at den skal være.

Alligevel er den ikke stor nok til at finansiere istandsættelsen af den gamle bygning med de krav, bankerne stiller i dag.

Han mener desuden, at der er mere idé i opføre en helt ny købmandsbutik ud til Gestenvej. På den måde bliver butikken mere synlig, og den vil kunne trække kunder til fra et større opland, mener købmanden, som har nedsat en arbejdsgruppe, bestående af fire Gesten-borgere og ham selv.