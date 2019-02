Gesten-købmand er næsten i mål

Der er nu tegnet borgeranparter for 1.850.000 kroner i Gesten. Købmand Allan Piihl Haagensen er indstillet på eventuelt at forlænge tegningsperioden og vil forsøge også at få de sidste penge i hus via fonde og virksomheder.

GESTEN: I tre uger har man i Gesten og omegn tegnet borger-anparter til et selskab, der skal bygge en ny købmandsbutik i udkanten af byen og dermed sikre, at landsbyens nuværende købmand, Allan Piihl Haagensen, kan forlade de gamle, nedslidte lokaler i landsbyens midte og drive en større og mere moderne købmandsbutik ud til Gestenvej.

Der er i skrivende stund tegnet anparter for i alt 1.850.000 kroner, og tegningsperioden, som officielt sluttede fredag aften, forlænges måske til onsdag i næste uge, hvor arbejdsgruppen holder møde.

- Det er fantastisk, at der allerede er samlet så mange penge ind. Jeg er meget, meget glad for opbakningen, men jeg håber, at der stadig kommer penge ind, for der skal tegnes anparter for mindst to millioner kroner, og gerne mere, hvis projektet skal realiseres, lød det fredag morgen fra Allan Piihl Haagensen.

Han har hele tiden haft den tanke, at en del af anparterne ville blive tegnet i sidste øjeblik, idet Gesten-borgerne ifølge ham er kendt for ofte at bakke op om noget i allersidste øjeblik.

Torsdag i denne uge - dagen før tegningsperioden officielt udløb - strømmede det da også ind med anparter.

- Vi fik 150.000 kroner ind på én dag. Det var fantastisk at opleve, lød det fredag morgen fra Allan Piihl Haagensen, som under interviewet havde travlt med at ekspedere kunder. Flere kunder kommenterede det positive i, at landsbyen bakker så stærkt op om butiksprojektet, og de gav udtryk for, at de blandt andet glæder sig til at bruge den café, som den nye butik ifølge planerne skal indeholde.