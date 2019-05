Gesten har fået sin egen retro-butik

GESTEN: Det er ikke så tit, at der åbner en ny butik i en landsby, men i Gesten er det sket.

På adressen Hovedgaden 55 B, der har stået tom, siden en lokal frisør fandt andre lokaler, er butikken "Retro Wamma" flyttet ind.

Butikken sælger retro-ting til fornuftige priser og drives af Lillian og Brian Bodenhoff.

- Jeg køber billigt ind, så jeg kan sælge tingene videre til gode priser. Alt er brugt, fordi vi en dag skal give den her planet videre til vores børnebørn. Det er vigtigt, at vi sørger for at genbruge i stedet for altid at købe nyt og smide væk, udtaler Lillian Bodenhoff i en pressemeddelelse, hvor det i øvrigt oplyses, at nærhed, det lokale og familien betyder meget for hende og Brian.

Navnet "Retro Wamma" tager derfor udgangspunkt i parrets børnebørn: William, August, Mathilde, Marius og Astrid.