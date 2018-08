Gesten fejrer fællesskabet: Stafetten er ikke en penge-konkurrence

Gesten deltager hvert år ved Stafet for Livet og deler sit hold op i forskellige teams. For eksempel kan tilflyttere blive knyttet sammen med indfødte og derigennem lære nye naboer at kende.

GESTEN: Når Vejen 25. august afvikler Stafet for Livet, møder Gesten-borgerne talstærkt op. Ikke for at dyste om, hvem der kan løbe eller gå flest omgange, og ikke for at konkurrere med andre byer om, hvem der kan skaffe flest mulige penge til kræftsagen.

Nej, Gesten-borgerne vil mere end dét.

Landsbyen ser stafetten som en oplagt mulighed for at fejre fællesskabet og lægger derfor op til, at man kan danne mindre teams under Gesten-holdet. Et af disse teams har fokus på at lukke tilflyttere ind i landsbyens fællesskab - altså en form for landsby-integration.

- For os handler det ikke kun om at bekæmpe kræft. Det handler i høj grad også om at få skabt en fællesskabs-ånd, og alle, som har lyst, kan deltage på vores hold, uanset om de kan kravle, gå eller løbe. Vi handler efter sloganet "Én dag, én nat, en fælles kamp", og vi fordeler ansvaret for stafettens 24 timer på forskellige teams. For eksempel har vi et team-hold, hvor tilflyttere, mens de går, kan lære noget om Gestens historie, og et team-hold, hvor tidligere skolekammerater med forbindelse til Gesten kan mødes og genopfriske gamle minder, fortæller Lena Rasmussen fra styregruppen bag Gestens deltagelse i stafetten.

Styregruppen håber på et stort, lokalt fremmøde ved årets stafet og har blandt andet opfordret Gesten Børnecenter til at deltage som en enhed. Budskabet er spredt via facebook, og diverse klubber og foreninger er på den måde blevet opfordret til at at tilmelde sig som et team.