Gesten fejrede Dagplejedagen med børnehaven

Gesten: Dagplejerne i Gesten var forleden samlet for at fejre Dagplejens Dag. I den anledning havde man inviteret børnehavens yngste børn og pædagogerne Tina og Mathilde. Børnene og de voksne mødtes på Torvet i Gesten og gik i et festligt optog med balloner og flag ned ad Stadion Alle. Derefter gik de om på Gyvelvej 15 (den gamle børnehave) hvor dagplejen har deres legestue.

Her fik børnene lejlighed til at hygge sig med forskellige aktiviteter som f.eks. at lave fodaftryk, cykle og lege. Der blev spist hjemmelavede pizzasnegle og muffins. Det blev en festlig dag med stor gensynsglæde, idet de tidligere dagplejemødre Solfried, Rikke og Mette også deltog. /exp