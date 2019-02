Gesten får sin nye købmandsbutik

Borgerne har nu tegnet anparter for over to millioner kroner i det selskab, der skal opføre og eje en ny, moderne købmandsbutik.

GESTEN: Borgerne i Gesten og omegn har nu tegnet borgeranparter for over to millioner kroner. Den eksisterende butik er slidt ned, og købmand Allan Piihl Haagensen ønsker at bygge en ny, moderne butik ud til Gestenvej. Han forlængede i sidste uge tegningsperioden til onsdag aften i denne uge, og onsdag aften var der tegnet anparter for i alt 2.112.500 kroner. Allerede torsdag morgen røg der 5.000 kroner mere i puljen, og købmanden håber, at borgerne i Gesten og omegn vil fortsætte med at putte penge i projektet.

- Målet var at nå et beløb på mellem 2-2,5 millioner kroner, og det mål har vi nået. Skal vi også have en benzintank ved den nye butik, kræves der yderligere kapital, og derfor går vi nu i gang med at søge sponsorater og fonde. I arbejdsgruppen er vi enige om, at vi inden længe vil gå rundt til de husstande i Gesten, som ikke har tegnet anparter, og fortælle om projektet. Vi vil nemlig gerne sikre os, at alle i byen har hørt om projektet, og at alle får mulighed for at være med, fortæller Allan Piihl Haagensen.

Han oplyser, at de mange penge, der allerede er samlet ind, har skabt stor glæde i arbejdsgruppen, og at beløbet imponerer leverandørerne.