Gesten-borgere raser over kommunal udmelding i købmandssag

Udsigten til selv at skulle betale millioner for trafikale svingbaner får mange borgere i Gesten til at fare i flint på facebook.

Kommunen beskyldes desuden for at bruge politiet som et skjold og for ikke at ville bakke op om købmandsprojektet.

Gesten-borgerne kritiserer Vejen Kommune for at forskelsbehandle, idet det kraftigt antydes, at virksomheder i Vejen ikke selv har måttet betale for deres trafikale adgangsforhold, for eksempel butikkerne Jem & Fix og Thansen.

Byrådsmedlem Marion Mortensen (V), som bor i Gesten og sidder med i arbejdsgruppen bag købmandsprojektet, forsvarer i facebookgruppen kommunens udmelding, og købmand Allan Piihl Haagensen har i disse dage valgt ikke at ekspedere ret meget ved kassen af frygt for, at den ophidsede debat vil fortsætte i butikslokalet og flytte fokus fra betjening af kunderne.

I en lokal facebook-gruppe udtrykker masser af Gesten-borgere stor frustration over, at landsbyen selv skal finansiere to svingbaner, såfremt der skal bygges en ny købmandsbutik ud til Gestenvej. Prisen for disse baner vil ifølge avisens oplysninger være 3,5 millioner kroner.

Kommunen vil gerne Gesten, men vi kan ikke finansiere foranstaltninger for én butik. Gør vi det, risikerer vi at komme ind på en glidebane, og det har kommunen ikke råd til.

- Det ved jeg ikke noget om, men jeg tror da, vi som kommune har betalt for det, der er lavet. Området er lokalplans-udstykket og grænser op til en rundkørsel. Der er ikke kun tale om adgang til én butik men om adgang til flere. Derfor kan de ting ikke sammenlignes, siger Vagn Sørensen, som ikke mener, byrådet favoriserer Vejen frem for oplandet.

Passer det, at I som kommune har betalt for adgangsforhold til Jem & Fix og Thansen i Vejen?

- Det her finder vi ikke en løsning på over en nat, og jeg vil gerne rose købmanden i Gesten for hans vilje til at se på andre placeringsmuligheder, lyder det fra ham.

- Vi bruger ikke politiet som et skjold. I alle vejsager, hvor der skal ændres ved trafikale forhold, skal politiet ind over, og vi retter os efter det, de siger. Alle virksomheder i Vejen Kommune skal behandles ens. Derfor må folkene bag købmandsprojektet selv betale svingbanerne. Om de skal betale det hele, ved jeg ikke endnu.

Hun siger: - Det gør mig ikke noget, at jeg skal forklare igen og igen, for jeg brænder for Gesten. Jeg føler ikke, at kommentarerne er ment som et personligt angreb, og jeg kan sagtens forstå borgernes frustration. Det undrer mig dog, at man ikke er mere lydhør over for, at kommunen er nødt til at lytte til politiets udmelding. Kommunen vil gerne Gesten, men vi kan ikke finansiere foranstaltninger for én butik. Gør vi det, risikerer vi at komme ind på en glidebane, og det har kommunen ikke råd til.

Byrådsmedlem Marion Mortensen (V) har det OK med, at hun i disse dage nærmest står til offentlig spanking i Gestens facebook-gruppe.

Planloven stiller krav

Peer M. Rexen, chef for udvikling og erhverv i Vejen Kommune, oplyser, at det er normal kutyme, at virksomheder i Vejen Kommune selv betaler for deres trafikale adgangsforhold.

- Danish Crown har for eksempel selv betalt for deres rundkørsel. Vi kan ikke bede skatteborgerne finansiere adgangsforhold til en enkeltstående virksomhed som købmandsbutikken i Gesten. Det vil være det samme som at yde direkte erhvervsstøtte, betalt af borgerne, siger han.

Ifølge avisens oplysninger håbede Gesten-borgerne på, at Vejen Kommune ville betale for adgangsforhold til den nye købmandsbutik i forbindelse med et planlagt udstykningsprojekt i området. Dette projekt er stødt på lovmæssige udfordringer. Planloven siger nemlig, at der skal være en vis afstand imellem boliger og erhverv.

Kravet betyder, at der bag en ny købmandsbutik ud til Gestenvej ikke vil kunne udstykkes ret mange byggerunde, og så bliver det for dyrt for kommunen at etablere kloakering, forsyningsnet og så videre.

- Vi er også bekymrede for det landbrug, der grænser op til den nye butik. Det skal sikres mulighed for at udvide, og der skal indregnes konsekvenszoner. Det er et skøn, hvor meget afstand der skal være mellem boliger og erhverv, alt efter virksomhedstype, men jeg vil gerne sige, at Planlovens krav ikke er den eneste årsag til, at Vejen Kommune ikke længere er så interesseret i at udstykke ud til Gestenvej. Kommunen mener, der kan udstykkes mere attraktivt for eksempel ved den tidligere materielgård, mod nord, siger Peer M. Rexen.

Købmand Allen Piihl Haagesen forholder sig neutralt til debatten på facebook og har valgt ikke at ekspedere ret meget i disse dage af frygt for, at debatten tager tid fra kundebetjeningen.

- Borgernes reaktion kommer ikke bag på mig, for jeg fornemmer en stor opbakning til projektet, men jeg må følge embedsmændenes udmelding og se mig om efter andre placeringsmuligheder, lyder det fra Gesten-købmanden, som tidligere på året havde succes med at lancere butiksprojektet som anparts-finansieret.

Borgerne i Gesten og omegn gav tilsagn om at ville tegne anparter for 2,3 millioner kroner.