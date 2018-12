Gerningsmand risikerer tre sigtelser

Jels: Ejeren af en postkasse ved en adresse på Jels Torvet har anmeldt et hærværk til politiet.

Nogen har sprængt postkassen itu formentlig ved hjælp af ulovligt fyrværkeri.

Hærværket blev begået søndag aften klokken 19.10. Hvis det lykkes politiet at finde gerningsmanden, venter der vedkommende tre sigtelser - en for hærværk, og en for at have været i besiddelse af ulovligt fyrværkeri og en for brug af fyrværkeri i utide. Dertil kan komme en erstatningssag.

Fyrværkeri må tidligst benyttes fra torsdag den 27. december.