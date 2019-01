Georgisk tyv blev genkendt og anholdt

Brørup: At det kan lade sig gøre at stjæle 12 flasker champagne fra vinafdelingen i et supermarked og slippe forbi kasseassistenten uden at betale, skulle man tro ikke kunne lade sig gøre. Men lørdag eftermiddag klokken 16.44 lykkedes det alligevel for tre butikstyve i SuperBrugsen i Brørup. Det skete dog ikke helt uset, for tyveriet blev foreviget af brugsens videoovervågningssystem.

Efter den slags butikstyverier, er brugsens personale altid ekstra agtpågivende, og tirsdag eftermiddag klokken 15.48, da et par af lørdagens butikstyve havde dristet sig til endnu engang at "gå på indkøb" i SuperBrugsen, blev de med det samme genkendt af en af brugsens ansatte.

- Vi kunne genkende dem begge, og jeg konfronterede dem. Den ene stak så af, mens den anden spillede fuldstændig uskyldig og lod som om, han ikke forstod dansk og, hvad det hele handlede om, fortæller brugsens souschef, Torben Olsen, der til gengæld lod forstå, at vedkommende værsgo havde at følge med ind på kontoret.

I mellemtiden var politiet blevet tilkaldt, og butikstyven blev derfor anholdt kort efter.

- Politiet fik lov at se optagelserne fra vores overvågningsanlæg, siger Torben Olsen, der ikke var i tvivl om, at butikstyvene var kommet i brugsen igen for at sondere terrænet.