Vejen: En restaurant med adresse i Søndergade i Vejen har været udsat for en usædvanlig form for hærværk. Gerningsmanden har således gentagne gange udsat en af restaurantens butiksruder for et tryk, så nu er ruden begyndt at slå revner flere steder.

Det seneste hærværk af den slags er blevet begået på et tidspunkt mellem fredag klokken 22.00 og lørdag klokken 07.00.