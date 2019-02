Garagen gemmer på gode dråber

Den private interesse for vin er nu blevet udvidet en anelse, for Klaus Andreasen har valgt at etablere sin egen lille virksomhed "Rødding Vinimport" i den store garage på matriklen på Østergade i Rødding.

Rødding: Lige som så mange andre kan Klaus Andreasen godt lide at få et glas vin engang imellem.

Kan stå inde for vinen

- Alle de steder, jeg har vin fra, har jeg selv været. Så det er vine, jeg kan stå inde for, siger Klaus Andreasen, der den 9. marts deltager på en vinmesse i Kolding, og han vil også være at finde i Rødding Centret, når der lørdag den 6. april er forårsmesse.

- Det er også planen at holde åbent et par timer hver uge, måske lave nogle garagesmagninger herhjemme, og jeg er ved at lave en hjemmeside, fortæller Klaus Andreasen, der håber, at kunderne vil finde vej til hans vin - og at de falder i deres smag.

- Jeg ved, der er mange vintosser i byen og omegn, smiler Klaus Andreasen, der selv er med i en lokal vinklub, hvor de otte medlemmer mødes en gang hver måned for at smage vin - og tale om vin.

- Enten er der så et tema eller en blindsmagning. Men vi lærer noget hver gang. Man kan jo diskutere mange ting - land, druer. Det eneste, man ikke kan diskutere, er smag, kommer det fra Klaus Andreasen, der sælger vinene til - som han selv siger - fornuftige priser.

- Det der med tre flasker for 100 kroner - det kommer ikke til at ske. Det er kvalitetsvin, der ligger fra 65 til 200 kroner pr. flaske.