Gang i hjulene i Vejen

To industrigrunde er solgt og skal nu byggemodnes. Den ene grund skal renses for affald for en million kroner. Intet miljøfarligt affald, understreger udvalgsformand.

VEJEN KOMMUNE: - Det er godt, at der er gang i hjulene. Og rigtig godt at der er brug for erhvervsgrunde i Vejen Kommune. Vi kan godt lide at behandle sager om firmaer, der vil udvide.

Sådan siger Vagn Sørensen (V), formand for teknik og miljøudvalget i Vejen Kommune. Udvalget har netop frigivet to millionbeløb til byggemodninger samt anlæg af en adgangsvej. Ud mod motorvejen ved Vestermarksvej-Stavnsbjergvej vil en af Vejens transportvirksomheder bygge nyt. Derfor skal der anlægges en adgangsvej, som også vil kunne bruges af kommende købere af to andre industrigrunde ud mod Vestermarksvej.

I alt har teknikudvalget indstillet, at der bruges 1.250.000 kr. til vejen og byggemodning. Kommunens udgift til adgangsvejen vil så godt og vel blive dækket af salget af de tre tilstødende erhvervsgrunde, forklarer udvalgsformanden.

Vejen projekteres, så den bliver tilgængelig for modulvogntog. Det er aftalt, at projektet skal være færdigt senest 1. oktober 2018. Firmaet er allerede i gang med at rømme mulden af på grunden, fortæller Vagn Sørensen.