- Vi har fået 30.000 kroner af Vejen Kommunes folkeoplysningsudvalg og støttes også økonomisk af Huset. Vi skal bruge i alt cirka 150.000 kroner og vil derfor søge forskellige fonde og Landdistrikternes Fællesråd. Banen har i nogle år stået tom, fordi vintrene var så våde, at vi kom for sent i gang med at gøre banen klar. Der har også været år, hvor banen ikke blev brugt, fordi der ikke var spillere til den. En tennisbane bliver hurtigt grøn, når den får lov til at stå ubrugt hen...

Baseres på tillid

Når bunden er lavet, skal banen udstyres med seks fodboldmål - et stort i hver ende af banen og mindre mål langs med siderne. Senere vil der blive sat forskellige redskaber op, som kan bruges af fitness-folket, og på sigt kan der ifølge HUIF-formanden tænkes endnu flere ting ind i projektet, der også gerne skulle ende med at få turistmæssig værdi.

Han håber, at både landsbyens borgere og folk udefra vil tage godt imod den nye træningsmulighed og vil passe godt på baneanlægget.

- Der ligger en stor tillidsdel i det her. Vi vil hellere gøre en stor, frivillig indsats for at bygge banen op og sætte store infotavler op med information om, hvordan man bruger den, frem for at skulle indføre et låsesystem. Tanken er, at døren ind til banen skal være ulåst, og at folk, som har lyst, kan bruge den, hvis de samtidig støtter de afdelinger, som er beregnet til at gøre brug af banen. Turister og folk udefra, som har lyst til at bruge banen, kan betale via MobilePay.

Den nye bane i Hovborg vil ifølge projektplanlægningen kunne tages i brug i løbet af en til to måneder.

Der vil ifølge Thomas Matthesen gå et år, måske halvandet, inden projektet er endeligt afsluttet.

Projektet har allerede været mindst halvandet år undervejs, og ideen til at forandre den gamle tennisbane opstod i sin tid på generalforsamlinger i henholdsvis HUIF og Huset.