Gamle Holsted - besøg til afdøde

HOLSTED: Frk. Kirk - Holsteds boghandler gennem mere end 50 år - er død for snart mange år siden, men mindet levet.

Og det er minderne, som netop i disse dage har lokket frk. Kirks kusines børn og børnebørn fra Norge på besøg i Holsted. Kusine fra Aarhus flyttede som ung til Norge med sin udkårne norske mand.

Tre af gæsterne har faktisk stået i butikken og betjent publikum og arbejdet i trykkeriet, som for mange år siden var en del af boghandlen, nemlig Alf Reidar Felberg, Inger Hurum og Henning Kloster-Jensen.

I dag er den gamle boghandel forvandlet til en frisørsalon. Her hænger et stort foto af fr. Kirk, som i sin tid blev fotograferet til nærværende avis.

De norske gæster har indlogeret sig på Hotel Postgården. Posthuset ligger side om side med boghandlen.

Her er der også besøg af oldebarn og tipoldebarn efter murermester C. Christensen, som kiggede forbi på deres tur ned af barndommens gade. På en lap papir er alle murermesterens bygninger i Holsted noteret, og det er ikke så få.

C. Christensen og frue flyttede til Holsted i slutningen af 1800-tallet og bosatte sig i Vestergade, da der var forlydender om, at der skulle bygges en ny kirke i byen. Den opgave gik til anden side, men parret blev boende og satte deres Bedre Byggeskik over by og land.