Fyrværkeri fløj ind i bryggers og forårsagede brand

VEJEN: Antændt fyrværkeri forårsagede nytårsaften en mindre brand i et hus i Søndergade i Vejen. Fyrværkeriet mistede nemlig sin kurs og fløj direkte ind af en åbentstående dør til et bryggers og antændte ild i rummet. Brandvæsenet blev hidkaldt, og det lykkedes hurtigt at få slukket branden. Ingen personer kom til skade, og Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at branden kun forårsagede en mindre brand i bryggerset, hvilket politifolkene betegner som heldigt.

Antændt fyrværkeri på afveje har nemlig så store kræfter, at det i følge politiet kunne være gået grueligt galt i det omtalte hus.