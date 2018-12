Fuldt hus på skole sætter gang i planer om udvidelse

Om skolen

Skolearbejdet og undervisningen er praksisnær. Trivsel kommer i første række på skolen. Trivsel er forudsætningen for et godt og kompetent voksenliv, og det fremmer vi ved at tage udgangspunkt i elevens kompetencer og interesser, hvorved succeser og lyst til nye udfordringer opstår.Skolen vægter praktiske og kreative fag.



Rødding Efterskole optager elever mellem 14 og 18 år. Kendetegnende for eleverne er, at de har særlige læringsforudsætninger og har været inkluderet i folkeskoletiden.