Fuldt hus på Fredenshjem

Brørup: Når Aktivitetscenter Fredenshjem inviterer til sit traditionsrige åbent hus arrangement, så plejer Dannebrog af vaje fra toppen af centrets flagstang. Det gjorde det ikke tirsdag, og flere af gæsterne havde undret sig over, at der kun blev flaget med de små papirflag ved indgangene.

Fuldt hus

Rigtig mange havde nemlig valgt at bruge et par hyggelige timer i hinandens selskab og på at se, hvad brugerne af aktivitetscentret har fået vinterens mange timer til at gå med.

Og at Fredenshjem byder på et væld af aktiviteter for enhver smag, blev med al tydelighed bevist, når man lagde vejen forbi de mange stande, hvor keramik i mange afskygninger, blomsterdekorationer, forskelligt håndarbejde og træarbejder var udstillet.

Gæsterne kunne også få et indblik i, hvordan de mange flotte ting bliver kreeret, for flere steder var der arbejdende værksteder, hvor nogle af brugerne var i gang.

En af dem, der var i gang med at arbejde, var 80-årige Inga Bruun, der var i gang med at væve gæstehåndklæder. Inge Bruun begyndte at væve for ti år siden.

- Jeg havde aldrig prøvet at væve før, men jeg er blevet lidt bidt af det, kom det med et smil fra Inga Bruun, der tager plads ved den store væv et par gange om ugen - og hun nyder at komme på aktivitetscentret.

- Det er hyggeligt, og man kommer lidt hjemmefra, fortalte hun.

Udover at væve sammen med 10-12 andre brugere, så knipler hun også hver anden uge.

- Så møder man nogle andre, sagde hun, inden hun igen koncentrerede sig om sit vævearbejde.