Gesten Kirke dannede for femte gang rammen om Gesten Børnecenters krybbespil. Eleverne i 5.- og 6. klasse kastede glans over den gamle fortælling fra juleevangeliet.

Gesten: Her var hyrder, her var vise mænd, her var engle og en betlehemsstjerne. Her var også fortællere og musikere, så der var fuldt hus hos Josef og Maria og jesusbarnet i Gesten Kirke. På kirkebænkene var der fyldt til sidste plads med elever, lærere og børn fra skolefritidsordningen - alle sammen fra Gesten Børnecenter. De 20 elever fra 5. og 6. klasse, som skulle opføre årets krybbespil, havde også inviteret forældre og bedsteforældre, så der var også en voldsom trængsel og alarm.

Nisser for hinanden

De 20 aktører sørgede på smukkeste vis for at levendegøre den gamle fortælling fra juleevangeliet.

- Vi har også øvet på det i fire uger i kristendomstimerne, siger Mai Christensen og fortæller, at tidligere blev julens krybbespil holdt i Gesten Skole.

Der er dog stadig juletraditioner, som eleverne holder i hævd hjemme i børnecentret.

- For eksempel arrangerer vi det altid sådan, at vi elever er nisser for hinanden. Vi giver så også gaver til hinanden, og her gælder det så om at gætte, hvem der er nisse for hvem, siger Simon Reyan Ben Hamuoda.

Krybbespillet er altid med til at markere Gesten Børnecenters og årets sidste skoledag. Den og krybbespillet var sognepræst Anna-Sofie Arendt også med til at gøre til en glædelig julebegivenhed.