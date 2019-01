Frygter nyt raid: Politiet advarer BMW-ejere Frygter nyt raid: Politiet advarer BMW-ejere

Vejen: Klokken 02.15 natten til torsdag blev flere tyverialarmer aktiveret hos en bilforhandler på Vinkelvej i Vejen. En af politiets patruljer rykkede straks ud, og kunne snart efter konstatere, at der kunne være tale om fejlalarmer.

Alligevel får hændelsen Syd- og Sønderjyllands Politi til advare ejere af biler specielt af bilmærket BMW.

På et tidspunkt mellem tirsdag klokken 19 og onsdag morgen klokken 08.00 blev den samme bilforhandler på vinkelvej nemlig udsat for et omfattende tyveri, hvor tyven eller tyvene brød seks BMW´er op ved at knuse bilruder og bagefter afmontere bilernes rat og airbags. Det er seks såkaldt M-rat og airbags, som er blevet stjålet. Værdien af de samlede tyvekoster repræsenterer et større beløb.

Dertil kommer, at bilernes ratspoler er blevet ødelagt, og nu står bilerne tilbage med lakskader, som også skal repareres.

- Vi kunne godt frygte, at nogen igen er i færd med et planlægge et raid mod BMW'ere - ikke bare hos bilforhandlere, men også hos private bilejere. Vi har allerede sikret os spor fra gerningsstedet, og vi vil gennemgå optagelserne fra videoovervågningen på stedet, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.