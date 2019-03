Frustreret dagplejemor: Hvem skal passe min datter?

Nye regler på pasningsområdet i Vejen Kommune gør det umuligt for familien Christensen i Askov at få arbejds- og familiekabalen til at gå op.

ASKOV: Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten har Vejen Kommune ændret reglerne på børnepasningsområdet. Forældre, som har børn i en daginstitution, kan ikke længere regne med at få søskende passet samme sted, og de ændrede regler har skabt stor frustration i Askov, hvor ventelisten til den lokale børnehave er lang.

I familien Christensens tilfælde får de ændrede regler nærmest uoverskuelige konsekvenser.

Pernille og Jesper Thyge Christensen har to børn. Sønnen Jeppe starter i Askov-Malt Børnehave 1. april, mens lillesøster Aya, der er et år og tre måneder, er tilbudt pasning i børnehaven i Billingland, der ligger i udkanten af Vejen by. Først et halvt år efter, at hun er begyndt i børnehave, er der plads til hende i børnehaven i Askov.

Pernille Thyge Christensen er kommunal dagplejemor. Hun åbner sit hjem for dagplejebørnene klokken 6.30 om morgenen, og hun vil ikke kunne nå at aflevere Jeppe og Aya to forskellige steder, inden hun påbegynder sin arbejdsdag. Hendes mand er ansat ved virksomheden BC Catering og forlader huset klokken 6.30 for at køre på arbejde. Heller ikke han kan nå at aflevere Aya i Billinglands børnehave, og om eftermiddagen er situationen den samme: Begge forældre vil - grundet deres arbejdstider - ikke kunne nå at hente Aya i Billinglands børnehave.

- Reelt aner vi ikke, hvad vi skal stille op med vores datter i efteråret 2020 og et halvt år frem. Det er meget, meget frustrerende, og det fylder rigtigt meget i vores familie lige nu, fortæller Pernille Thyge Christensen, som har kontaktet kommunen via mail og opringninger for at gøre opmærksom på problemet.