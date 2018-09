Fru Brodersen åbner ny butik i byen

Brørup: På tv hitter gamle ting og sager, akkurat som de gør det hver fredag på Brørup Marked. Det handler om at gøre et godt fund og at slå en god handel af. Den slags bliver der snart mulighed for i Nørregade i Brørup, hvor Birgit Brodersen er ved at gøre klar til at åbne en ny butik og sin skattekiste, der er fyldt med alskens retro-ting og sager.

"Fru Brodersens Køb & Salg", skal der stå på forretningsskiltet. Det samme står der på hendes butik på internettet, hvor hun også har haft kunder fra Grønland og USA.

- For godt to år siden døde min bror, Allan, og jeg arvede alle hans ting, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med. Men så forsøgte jeg mig på Brørup Marked og blev bidt af at handle med den slags, siger Birgit Brodersen.

For godt et år siden åbnede hun butik på internettet, og det er gået så godt, at hun har taget springet og lejet sig ind i forretningslokalerne, hvor Varde Bank tidligere havde en afdeling Brørup, og hvor der indtil for kort tid siden var en garnbutik.