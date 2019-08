Frokostjazz afslutter ferietiden

Vejen: For de flestes vedkommende er sommerferien slut, og hverdagen er begyndt.

Lørdag den 17. august vil handelsstandsforeningen i Vejen dog gerne byde alle velkommen tilbage fra ferie, og det sker med arrangementet "Frokostjazz på rådhuspladsen."

Fra klokken 11 til 14 er der derfor lagt op til masser af hygge og musik.

Klokken 11 er det Nikolaj Banggaards 5000/6000 band, der spiller, og klokken 12.30 kan man opleve det lokale jazzband Voyage med sangerinden Thilde Dam, der ifølge Vejens citymanager Flemming Simested har "en fantastisk stemme i international klasse."

Det er første gang, at handelsstandsforening holder sådan et arrangement, så Flemming Simested håber, at borgerne - både de store og små - vil bakke op.

- Jeg er spændt på, hvordan det går, lyder det fra citymanageren, der gerne vil gøre arrangementet til en tradition, hvis det altså bliver en succes.

- Om det så også lige skal være jazz, ved jeg ikke, men jazzmusik kan de fleste lide, siger Flemming Simested.

På rådhuspladsen er der også stadig "Vejen By Strand," hvor børnene kan hygge sig i det bløde sand.